Тюменский губернатор сообщил о росте производства продукции АПК

Предприятия Тюменской области наращивают объёмы производства продукции АПК и полностью обеспечивают регион собственными продуктами, сообщил губернатор Александр Моор.

"Например, завод "Тюменьмолоко" обновил технологическую базу, что позволило в 2025 году увеличить выпуск питьевого молока на 56%, а кисломолочной продукции – на 33%. Предприятие "Покровские просторы" из Ярковского округа налаживает производство сыра. Продолжаем совершенствоваться, внедрять новые технологии, обновлять технику и оборудование", - написал Моор в "Максе".

Растёт и экспорт. В 2025 году тюменские продукты отправлялись в 21 страну. Это рапсовое масло, молочные и кондитерские изделия. Особенно востребована продукция глубокой переработки зерновых культур: глютен и спирт. Отдельная ставка на лизин, который выпускает "Аминосиб".