Около 4 тысяч жителей Югры до конца года получат новые квартиры

На расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" Югра получит из федерального бюджета 1,8 млрд рублей. Благодаря этим средствам до конца 2027 года в благоустроенные дома переедут 6 796 человек, из них в этом году получат ключи от квартир 3 913 жителей округа, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Всего за последние семь лет жилищные условия улучшили 14 356 семей региона, расселено более 1 миллиона квадратных метров аварийного жилфонда. "Такой результат стал возможен благодаря совместной работе регионального правительства и Фонда развития территорий, нацеленной на повышение качества жизни югорчан", - отметил Кухарук.