Тюменский драмтеатр дебютирует с гастролями в Саратове

С 19 по 22 мая в рамках межрегионального направления программы "Большие гастроли" коллектив ТБДТ представит на сцене Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А. Слонова четыре постановки: "Бег" по пьесе Булгакова, "Наш городок" по пьесе Уайлдера, мюзикл "Вечера на хуторе близ Диканьки" по мотивам повестей Гоголя и комедию-водевиль "Ханума" по мотивам пьесы Цагарели. Для театра это первые гастроли в Саратове. В программе гастролей постановки по русской и зарубежной классике.



35 тонн декораций, более 70 артистов отправятся в Саратов. Заместитель директора по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова отметила, что участие Тюменского Большого драматического театра в программе "Большие гастроли" на сцене Саратовского академического театра драмы является важной вехой в развитии театрального искусства.



"Этот проект предоставляет уникальную возможность не только продемонстрировать профессионализм и высокий уровень нашей труппы, но и укрепляет культурные связи и обмен опытом между регионами. Мы убеждены, что такие масштабные гастрольные проекты способствуют развитию отечественного театрального искусства и расширению границ творческого взаимодействия", - добавила она.



Программа "Большие гастроли" реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.