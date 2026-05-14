Сбер развивает цифровые сервисы для спорта и здоровья

В преддверии ежегодного благотворительного забега "СберПрайм Зелёный Марафон" в ИИ-помощнике ГигаЧат появилось новое тематическое пространство "ЗОЖ" — удобная среда для общения с искусственным интеллектом о правильном питании, разогревающих и беговых тренировках, полезных для здоровья привычках и основах нутрициологии.

Новый функционал создан с акцентом на реальную пользу для человека: он помогает формировать устойчивые здоровые привычки, находить персонализированные рекомендации для тренировок, а также получать поддержку на пути к более активной и осознанной жизни. Пользователи могут перейти в пространство "ЗОЖ" через веб- или мобильную версию giga.chat.

Внутри — удобный интерфейс с каталогом готовых сценариев, сгруппированных по категориям: от первых шагов в спорте до продвинутых тренировочных практик. Это делает сервис понятным и полезным как для новичков, так и для заядлых сторонников здорового образа жизни и всех, кто стремится улучшить самочувствие и качество жизни. Такой подход помогает не просто получать информацию, а выстраивать сбалансированную системную работу над своим здоровьем. Новое тематическое пространство "ЗОЖ" в ГигаЧате — ещё один шаг Сбера в развитии линейки сервисов, где технологии работают на благо человека.

В год 185-летия Сбер развивается вместе со страной — и сегодня поддерживает события, которые объединяют людей и вдохновляют на движение вперёд. СберПрайм и компании-партнёры экосистемы банка готовят для гостей и участников благотворительного забега насыщенную программу досуга с удобными зонами. Впервые "СберПрайм Зелёный Марафон" пройдёт в новом формате и станет фестивалем бега и музыки, с которого в городах начнётся лето. Большая музыкальная программа запланирована в шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Благовещенске и в Москве.