Тюменским семьям в правительстве вручили госнаграды

В преддверии Международного дня семьи по поручению президента России губернатор Алекснадр Моор вручил многодетным семьям государственные награды Российской Федерации – ордена "Родительская слава" и медали ордена "Родительская слава", а также региональные медали "Отцовская доблесть" и "Материнская слава".

"В Тюменской области с каждым годом становится всё больше семей, заслуги которых в воспитании детей отмечены знаками государственного и общественного уважения. Среди них – Мишагины Сергей Григорьевич и Виктория Фёдоровна, которые удостоены ордена "Родительская слава". У супругов семеро детей. Мишагины любят путешествовать, вместе кататься на велосипедах и играть в настольные игры. Крепкие семьи – это наше достояние и гордость! Желаю, чтобы в каждом доме было благополучие, душевное тепло и взаимопонимание!" - прокомментировал событие Моор.