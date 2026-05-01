Дистанционные неипотечные сделки начали проводить в ВТБ

ВТБ начал проводить дистанционные сделки купли-продажи недвижимости без использования ипотеки. Клиенты могут полностью удаленно приобретать или продавать объекты на вторичном рынке, а также строящиеся квартиры по переуступке.
Банк предлагает клиентам полное сопровождение дистанционной сделки за собственные средства – от подготовки документов до расчетов и регистрации перехода права собственности. Партнером по проекту выступает экосистема недвижимости М2. Безопасность сделок обеспечивается многоуровневой системой защиты, включающей подтверждение личности, использование УКЭП и сервис безопасных расчетов. Оформить сделку клиенты могут из любой точки России.
Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин:
Вторичный рынок недвижимости постепенно восстанавливается вслед за снижением ставок, и доля неипотечных сделок здесь остается высокой: по нашей оценке, до 50%. ВТБ теперь закрывает этот сегмент дистанционным форматом. Клиенты экономят время для заключения сделок, а риелторы могут работать с покупателями из любых регионов, не привязываясь к своему городу.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru