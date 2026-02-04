Первая в этом году продовольственная ярмарка в Тюмени пройдет 7 февраля

В Тюмени 7 февраля состоится первая продовольственная ярмарка в 2026 году, товаропроизводители представят широкий ассортимент: мясо и мясные деликатесы, молочную продукцию, рыбу, орехи, овощи, ягоды и мед в ассортименте.

Четыре традиционные площадки будут работать с 8:00 до 17:00 по адресам: улица Севастопольская, 12, проезд Солнечный, 11, улица Льва Толстого, 31 и улица Ставропольская-Червишевский тракт.