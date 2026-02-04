Сеянцы сосны и ели высажены на 7,9 тысяч гектаров тюменских лесов

Окончательные итоги работ по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие" подвели в Тюменской области.

В 2025 году новые леса появились на площади 7 889 га. План выполнен на 100% и даже превышен на 22 га. Из них на площади 2 983 га созданы искусственные насаждения (2 491 га — сеянцами сосны, 492 га — сеянцами ели).

Основной объем работ выполнили специалисты Тюменской авиабазы — более 71% всех посадок. Еще 8% — арендаторы лесных участков в рамках договорных обязательств. 21% посадок обеспечили лесопользователи в порядке компенсационного лесовосстановления после вырубок.

В полном объеме выполнены работы по уходу за лесными культурами и подготовке почвы для создания новых насаждений.