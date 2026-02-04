25 зон для полетов беспилотников откроют в Югре

14:30 04 февраля 2026
В Югре готовятся к открытию территорий, где можно использовать дроны без специальных разрешений. После одобрения заявок в Минтрансе России полеты будут доступны в 25 зонах, в том числе в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Лангепасе, Березовском и Нефтеюганском районах. 

"Запускать БПЛА смогут общественные, спортивные, образовательные организации, а также жители округа. Будущие операторы дронов смогут отрабатывать навыки пилотирования, а после завершения обучения пополнят кадровый резерв региона. Появление спецзон станет импульсом для развития беспилотной отрасли Югры по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы"" - сообщили в правительстве округа.

Теги: Минтранс , ХМАО-Югра , беспилотники , дроны
