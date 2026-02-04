Выборы в Госдуму планируют провести 20 сентября

Фото с сайта Госдумы

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва своим указом назначит Президент России в июне 2026 года. Срок полномочий Думы IX созыва составит пять лет, до сентября 2031 года. Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва. Таким образом, ожидаемая дата голосования – 20 сентября 2026 года, сообщили в ЦИК.

Напомним, в действующем созыве Тюменскую область по округам представляют депутаты Николай Брыкин (избирательный округ №185 Тюменский – Тюменская область) и Иван Квитка (избирательный округ № 186 Заводоуковский – Тюменская область). По федеральным партийным спискам наш и другие регионы РФ представляют депутаты Ольга Ануфриева, Анатолий Карпов, Дмитрий Кобылкин, Сергей Лисовский (все "Единая Россия"), Ксения Горячева ("Новые люди") Александр Ремезков ("Справедливая Россия"), Виктор Соболев (КПРФ), с 2025 года в Госдуме работает Владимир Сысоев (ЛДПР).