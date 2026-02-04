Тюменцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен быть в два раза выше

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года установлен на уровне 27093 рублей, тюменцы считают, что уровень МРОТ должен составлять в среднем 54,7 тысячи рублей в месяц, пишет по итогам опросов SuperJob.

Субъекты РФ могут установить на своей территории МРОТ выше федерального: в Москве, например, это 39 730 рублей, в Петербурге— 31 250 рублей. Однако представители экономически активного населения мегаполисов считают подобные суммы недостаточными.

Тюменцы считают, что МРОТ должен составлять в среднем 54 700 рублей. В июне 2025 года жители называли сумму также равную 54700 руб., а год назад, в январе 2025, – 54900 рублей. За год динамика составила 0,4%.

Однако и москвичи своим МРОТ не довольны: они считают справедливым минимальный размер оплаты труда в размере 63 100 рублей, жители Петербурга хотят 59 200 рублей, а Хабаровска - 58 300 рублей). В первой пятерке по ожиданиям Казань и Владивосток - 55 800 и 55 500 соответственно.