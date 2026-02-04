Заместитель генпрокурора Зайцев провел в Тюмени встречи с губернатором, силовиками и омбудсменами

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев работает в Тюменской области, перед заседанием коллегии региональной прокуратуры он провел встречи с губернатором Александром Моором, главным федеральным инспектором Дмитрием Кузьменко, руководителями правоохранительных органов региона Владимиром Овчинниковым, Александром Кубляковым и Евгением Козловым, а также с уполномоченными по правам человека, ребенка и предпринимателей Олегом Датских, Оксаной Савиновой, Павлом Меньшиковым.

Поданным прокуратуры, с губернатором Зайцев предметно обсудил положение дел в жилищно-коммунальной сфере, в том числе модернизации инфраструктуры, обеспечения населения качественной питьевой водой. Были рассмотрены вопросы подготовки области к паводку, ремонта гидротехнических сооружений, расселения ветхого и аварийного жилья, социальной поддержки участников ВСО, инвалидов и лиц с хроническими заболеваниями.

С омбудсменами обсуждались обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставление земельных участков многодетным семьям и жилых помещений детям-сиротам, поддержка предпринимательских инициатив, взаимодействие уполномоченных с органами власти и муниципалитетами.

В общении с представителями правоохранительного блока Зайцев обратил внимание на криминогенную обстановку, указал на необходимость принятия дополнительных мер по противодействию наркопреступности, преступлениям экстремистского и террористического характера, повышению качества предварительного следствия, а также наведения порядка в миграционной сфере.