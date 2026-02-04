Участники "Боевого кадрового резерва" приняли участие в шоу коротких историй

В "Конторе пароходства" прошла встреча с участниками проекта "Боевой кадровый резерв" в формате шоу коротких историй "Другие мы". Перед аудиторией выступили шесть ветеранов спецоперации, у каждого были свои сильные истории, свои рассказы – о семье, доверии, о надёжном плече товарища, об уверенности в неминуемой победе, рассказал губернатор Александр Моор.

"В каждой из историй увидел себя. Мечтал, как и Андрей Нагрелли, поступить в рязанское училище: он рассказал про необычную систему обучения, которая позволила выпутаться из сложной бытовой ситуации. Даниил Бачеев учился в той же школе, где и я. Он поделился поучительной историей про детскую хитрость, которая в итоге вскрылась. Так же, как Даурен Елеманов, любил в юности гонять на велосипеде, а потом открывал для себя понимание настоящего героизма. А история Семёна Аполонова про хоккей на озере возродила память, как сам делал первые шаги в спорте. Ольга Воронцова поделилась, насколько важна родительская поддержка – в нашей семье это важнейший элемент. История Сергея Белых – привет из детства: уют бабушкиного домика в деревне, лошади, безоблачное будущее", - поделился впечатлением Моор.

Губернатор пообщался с участниками проекта и отметил, что за время обучения они заметно изменились - стали более зрелыми и рассудительными. "Уверен, что участие в проекте помогло им в профессиональном росте. Главное – это уверенность в плече надёжного товарища и наставника, возможность оставаться одной командой и всегда быть готовым прийти на помощь", - отметил Моор.