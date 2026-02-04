Росгидромет: на реках Ишим и Иртыш в Тюменской области вода может подняться выше нормы

Предварительную оценку характера весеннего половодья на реках страны в 2026 году 3 февраля опубликовал Росгидромет, из этих данных следует, что на главных тюменских реках по весне уровень воды может подняться выше нормы.

"Выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья возможны на реках … Тобол (Курганская область), Иртыш, Ишим (Тюменская и Омская области), реках Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении. Что касается Туры, то и во время половодья уровень воды в реке ожидается ниже нормы.

Ранее губернатор Александр Моор отметил, что снежная зима может осложнить прохождение паводка на территории региона в весенние месяцы.