Автобус с нарисованным детьми коньком-горбунком весной начнет курсировать по Тюмени

Брендированный автобус, украшенный изображениями героев сказки “Конек-горбунок”, появится весной на улицах Тюмени. Авторами рисунков станут юные воспитанники художественных школ и изостудий города.

Для отбора лучших работ будет объявлен конкурс, заседание оргкомитета которого прошло накануне в Доме сказки Ершова. В нем приняли участие координатор регионального партпроекта “Единой России” "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок"", руководитель партийной фракции Тюменской облдумы Андрей Артюхов, замглавы Тюмени, исполнительный секретарь городского местного отделения партии Юрий Баранчук, доктор искусствоведения Наталья Сезева и директор центра “В Доме Буркова” Дмитрий Бородин.

"С автобусом мы уже определились, средства на реализацию проекты найдены. Для участия в конкурсе будут приниматься и горизонтальные, и вертикальные рисунки, которые разместят на борту транспортного средства в виде коллажа", - рассказал Юрий Баранчук.