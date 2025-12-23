Глава Тюмени обещает разобраться в проблеме бесплатных парковок для многодетных семей

Фотография предоставлена Ольгой Кийко

Такое обещание Максим Афанасьев дал в ходе своей прямой линии, отвечая на вопрос председателя Комиссии по социальной политике, поддержке материнства и детства Общественной палаты Тюменской области Ольги Кийко.

В Тюмени многодетные семьи штрафуют за парковку, которую они считали бесплатной. В работе этой льготы для многодетных семей Тюмени выяснилась неприятная деталь: запись в реестре автомобилей, которая даёт право на бесплатную парковку, действует всего 3 года, а потом нужно направлять заявление на ее продление. Но семьям об истечении срока никто не напоминает. В итоге семья, ничего не подозревая, паркует свой автомобиль, а затем неожиданно для себя получает уведомление о штрафе в размере 2 500 рублей.

"Сообщения о таких штрафах поступили в нашу комиссию от нескольких семей. Конечно, это возмутительная ситуация, когда людей как будто специально ловят на ошибках системы, вынуждая выплачивать штрафы. Мы заручились поддержкой председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарёва, а также руководителя партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Алексея Салмина и обратились к главе города с просьбой внести изменения в регламент предоставления этой льготы. Важно сделать так, чтобы система работала для людей, а не против них", - комментирует Ольга Кийко.

Члены комиссии предлагают привязать срок действия записи к сроку действия статуса многодетной семьи, то есть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. Также просят направлять уведомления об истечении срока действия записи, а ещё - не требовать справку о многодетности.

"Это вообще абсурдная ситуация, когда наши семьи сначала получают через Госуслуги справку о многодетности, а затем через Госуслуги же её прилагают для оформления льготы. То есть сообщают системе то, что она уже давно и прекрасно о них прекрасно знает!" - отмечается в обращении.

Глава города Максим Афанасьев с предложением общественников согласился.

"Пока старшему ребенку не исполнится 18 лет и семья сохраняет статус, парковочная льгота должна действовать автоматически. Посмотрим также, как можно настроить систему уведомления об истечении срока. Технически, мне видится, что это задача не сложная. Прошу пару месяцев на то, чтобы внести изменения в соответствующий документы. Благодарю за сигнал", - такой была суть ответа главы города.