Соцфонд предупредил о досрочной выплате пособий льготникам

Выплата детских пособий за октябрь 2025 года будет произведена 1 ноября. Средства поступят родителям, получающим выплаты на банковские счета, сообщили в Отделенит Социального фонда России по Тюменской области.

Единый день выплаты детских пособий (3-е число каждого месяца) в ноябре приходится на нерабочий день, Отделение СФР по Тюменской области заранее перечислит семьям средства по отдельным мерам поддержки.

1 ноября, в субботу, которая в этом году является рабочим днем, родители получат следующие пособия за октябрь:

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

Ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

5 ноября — ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет.

7 ноября — ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

Пенсии за ноябрь всем категориям граждан Тюменской области будут перечислены региональным Отделением СФР на банковские счета пенсионеров 6, 19 и 20 ноября.

Пособия и пенсии будут зачислены на карты получателей в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, необходимо дождаться их зачисления до конца дня.

Гражданам, получающим пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком Почты России с 3 по 23 ноября. Точную дату получения выплат можно уточнить в своем почтовом отделении.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).