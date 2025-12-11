Прокуратура держит на контроле исполнение нацпроектов в Тюменской области

В Тюмени прошло заседание межведомственной рабочей группы под руководством прокурора области Александра Попова. Участники обсудили, как реализуются национальные проекты и используются бюджетные средства в регионе.
Прокуратура отмечает, что при проверках в 2025 году выявлялись нарушения в контрактной системе и несоблюдение сроков работ. По этим фактам были приняты меры, чтобы восстановить законность и привлечь виновных к ответственности. В то же время большинство работ по строительству и ремонту соцобъектов в этом году завершается.
Контроль за реализацией нацпроектов и расходованием средств в регионе будет продолжен.
