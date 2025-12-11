Умные телевизоры за 1 рубль от Сбера получат 50 пенсионеров Урала и Башкирии

50 жителей Урала и Республики Башкортостан стали победителями акции Сбера для пенсионеров и получили возможность приобрести умный телевизор всего за 1 рубль. Для участия нужно было перевести пенсию в Сбербанк и дождаться хотя бы одной выплаты.

Сейчас в УрФО и Башкирии проходит ещё одна акция* — для людей старше 65 лет. Банк подготовил 42 приза, это умные телевизоры и сертификаты на отдых в крымском отеле "Мрия". Чтобы попытать удачу в розыгрыше, нужно получать пенсию в Сбере или подать заявление на её перевод в Сбербанк. До 7 декабря 2025 года необходимо оплатить не менее 10 покупок картой Сбера на сумму от 100 рублей каждая.

В акции требуется регистрация. Для этого кликайте по ссылке. Если заходите с телефона или планшета, на странице акции нажимайте на зеленое окошко "Участвовать". Если кликаете ссылку с компьютера или ноутбука, на открывшейся странице с помощью телефона или планшета сканируйте QR-код. Так вы перейдете в Сбербанк Онлайн, и здесь нужно нажать на зеленое окошко "Участвую".

Итоги будут известны до 15 декабря 2025 года. Письма счастливчикам придут через push-уведомления в приложении Сбербанк Онлайн или SMS с номера 900.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Чтобы получать пенсию в Сбере, заявление можно подать прямо в мобильном приложении или в офисе, наши сотрудники помогут заполнить документы и сразу направят их в Социальный фонд. Нам важно, чтобы клиентам было максимально удобно и выгодно пользоваться нашими сервисами. Так, оплата коммунальных услуг в Сбере для людей пенсионного возраста всегда без комиссии — как в офисах, так и онлайн. Кроме того, владельцы СберКарты получают бонусы за повседневные покупки и могут использовать их у наших партнёров.

С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.