Александр Моор вручил паспорта

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил паспорта нашим юным землякам.

"Для каждого из них это особенный день – первая серьёзная ступень во взрослую жизнь. Когда вижу волнение ребят, которые впервые держат в руках свой паспорт гражданина России, как будто проживаю с ними свои юные годы, первые шаги во взрослую жизнь. Дети – наше будущее, и именно от них зависит, каким оно станет", - пишет Моор в своем телеграм-канале.

После церемонии сделали традиционное фото: "Пусть этот кадр напоминает, что первый шаг сделан. Впереди много дорог, открытий и возможностей. Наша задача – помочь ребятам расти, учиться, реализовывать таланты".

"Уверенность в завтрашнем дне начинается с таких шагов. Успеха вам. Все получится", - обратился к ребятам губернатор.