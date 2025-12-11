Тюменские врачи спасли пациента с редким расслоением аорты

Врачи ОКБ № 1 Тюмени провели сложную операцию Борста 57-летнему мужчине с расслоением аорты — опасным состоянием, которое встречается у 20 человек на миллион.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, хирургическая бригада более семи часов боролась за жизнь пациента, экстренно протезировав восходящий отдел и дугу аорты гибридным протезом на остановленном сердце.

По словам заведующей кардиохирургическим отделением Лусине Арутюнян, операция позволила предотвратить разрыв сосуда и нарушения кровоснабжения органов. Сейчас мужчина уже дома, его жизни ничего не угрожает. Причиной экстренной ситуации стала неконтролируемая гипертония. Врачи напоминают: важно следить за здоровьем и проходить регулярные обследования.

фото - департамент здравоохранения Тюменской области