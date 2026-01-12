Тюменская область на поддержку льготников в 2025 году направила 45 млрд рублей

В 2025 году объем финансирования на предоставление мер социальной поддержки в Тюменской области составил 45 млрд рублей ( 97% - средства областного бюджета), по сравнению с 2019 годом расходы в этой части выросли более чем в 5,5 раза, сообщает депсоцразвития региона.
На сегодня общая численность получателей мер социальной поддержки через органы социальной защиты населения в Тюменской области превышает 340 тысяч человек, более 220 тысяч из них — родители и дети.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru