У Тюменской области ещё одна олимпийская медаль. Золотая!

Тюменка Татьяна Сорина в составе команды выиграла эстафетную гонку 4 по 5 км на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

Помимо нашей землячки за сборную выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Вероника Степанова.

Это уже третья медаль, завоёванная тюменскими спортсменами на Олимпиаде. Напомним, серебро на счету лыжника Дениса Спицова, бронза в составе эстафетной команды - у биатлониста Александра Логинова.