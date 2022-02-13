У Тюменской области ещё одна олимпийская медаль. Золотая!

Тюменка Татьяна Сорина в составе команды выиграла эстафетную гонку 4 по 5 км на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Помимо нашей землячки за сборную выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Вероника Степанова.
Это уже третья медаль, завоёванная тюменскими спортсменами на Олимпиаде. Напомним, серебро на счету лыжника Дениса Спицова, бронза в составе эстафетной команды - у биатлониста Александра Логинова.
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