Молодежь Тюмени узнает, как добиваться олимпийских результатов в спорте и жизни

2 ноября в Тюмени в рамках проекта "Всероссийская благотворительная программа "Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России" жители областной столицы смогут пообщаться с олимпийскими призерами. Встречи пройдут в центре "Олимпийская Ребячка" и институте физкультуры ТюмГУ.

В 11:30 титулованные спортсмены побеседуют с отдыхающим в лагере "Ребячья Республика", а в 15:00 они пообщаются со студентами Института физической культуры Тюменского государственного университета.

Спикерами мероприятия станут:

Давид Мусульбес - российский и словацкий борец вольного стиля, олимпийский чемпион в Сиднее 2000 года, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине 2008 года, 2-кратный чемпион мира, бронзовый призер чемпионата мира, 6-кратный чемпион Европы, призер чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, президент российского союза спортсменов.

Татьяна Логунова - российская фехтовальщица на шпагах, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве (2000 и 2004), 2-кратная чемпионка мира и 4-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

Владимир Чебоксаров - советский борец классического стиля, серебряный призёр Олимпийских игр (1976), чемпион и призёр чемпионатов мира, чемпион и призёр чемпионата Европы, чемпион и неоднократный призёр чемпионатов СССР. Победитель 12 международных турниров. Заслуженный мастер спорта СССР (1976). Судья международной категории по греко-римской борьбе. Заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе.

Луиза Носкова - советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете 1994 года, чемпионка мира в командной гонке. Заслуженный мастер спорта России по биатлону, президент РОО "Олимпийский совет Тюменской области".

В рамках программы "Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России" прославленные спортсмены проводят встречи с подрастающим поколением, чтобы замотивировать их заниматься спортом и вести активный образ жизни.