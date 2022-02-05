Биатлонист Александр Логинов принёс Тюменской области первую олимпийскую медаль

Сборная команда России по биатлону в смешанной эстафете завоевала бронзовые медали на проходящей в Пекине зимней Олимпиаде.
В составе нашей команды выступили Ульяна Нигматулина, Кристина Резцова, Эдуард Латыпов и представляющий Тюменскую область Александр Логинов.
Поздравляем наших биатлонистов с первой медалью и желаем дальнейших успехов!
Россия, вперёд!
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