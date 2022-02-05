Биатлонист Александр Логинов принёс Тюменской области первую олимпийскую медаль

Сборная команда России по биатлону в смешанной эстафете завоевала бронзовые медали на проходящей в Пекине зимней Олимпиаде.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru