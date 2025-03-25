Тюмень принимает финал престижной Национальной технологической олимпиады

Финал Национальной технологической олимпиады по треку "Интеллектуальные энергетические системы" проходит в эти дни в Тюмени и Новосибирске. За победу борются десять команд старшеклассников из разных регионов России, в том числе четверо тюменцев.

Для участников олимпиада - это не только проверка знаний, важная ступень в развитии своего инженерного мышления, расширение кругозора и новые коммуникации с единомышленниками из других регионов, но и, в случае победы в финале, 100 баллов к ЕГЭ по профильным предметам при поступлении в любой вуз страны.

Эксперт профиля "Интеллектуальные энергетические системы" НТО, ведущий эксперт Рынка ЭдуНет НТИ Михаил Меркульев на пресс-конференции отметил, что подготовить качественный инженерный кадровый резерв России непросто. Для этого школьники, а затем и студенты должны иметь особый тип мышления, не бояться выходить в своих исследованиях за рамки возможного, а также накопить экспертность в своей сфере и научиться работать в команде. НТО существует уже десять лет и только сейчас в реальном секторе экономики можно ожидать проявления эффекта от олимпиады в виде высококлассных специалистов отрасли.

Тюменская область на протяжении пяти лет принимает НТО по треку "Интеллектуальные энергетические системы". "Тюменский госуниверситет принял вызов с помощью поддержки правительства Тюменской области. Мы приняли финал по интеллектуальным энергетическим системам по той причине, что действительно это задача, которая всегда будет существовать в реалиях. Плюс это был очень интересный опыт - показать школьникам, вообще привести в Тюмень олимпиаду иного характера, которая предполагает командное участие. Она межпредметная, практикоориентированная. В течение нескольких дней команды, в составе котоорых ребята из разных регионов, решают определенный кейс. Это разительно отличает эту олимпиаду от многих других, в которых привыкли участвовать наши школьники, обычно в узкой области знаний. И, собственно, это вызов сегодняшнего дня как раз про инженерное образование, про вовлечение школьников в инженерную область знаний. Это перспективное направление и для ребят, и для взрослых, которые с ними работают и могут передавать опыт при непосредственном разборе практических задач. Благодаря разработчикам инженерного тура туда вкладываются реальные ситуации энергетические, ну а школьники получают опыт работы с такой задачей и нахождения нетривиальных решений или отработки гипотез своих, в том числе и разных навыков управления, принятия решений, ответственности, просчета и ставки на стратегии. Очень много направлений у самой олимпиады, она многогранная и всеобъемлющая", - пояснила уникальность НТО и трека руководитель центра "Новое движение" ТюмГУ Татьяна Вешкурцева.

Участница финала - тюменская двятиклассница Елизавета Павленко рассказала, что она стала капитаном команды, в которой три тюменца, москвич и представитель Новосибирской области, пояснила роль каждого участника и поделилась, чем важно для нее участие в олимпиаде:

В первую очередь олимпиада - это, конечно же, интерес. Потому что я участвую именно в финале и очень интересно увидеть, какие ребята там будут, какая будет организация, как это будет проходить и как будут организовываться игры. Во-вторых, это мандраж. Невероятно, очень страшно, на самом деле, участвовать в масштабной олимпиаде, которая может как-то повлиять на твое будущее и помочь тебе в дальнейшем развитии в этой области. И предвкушение. Ужасно сильно хочется пробовать себя, свои силы, набраться опыта у уже участвовавших в финале ребят, у тех, кто просто в первый раз участвует, но имеет весьма высокий уровень знаний. Очень интересно поболтать с такими ребятами и поучаствовать, и посоревноваться с ними.

Всего на НТО зарегистрировалось 232 423 школьника и студента. В треке "Интеллектуальные энергетические системы" участвовали свыше 620 человек, дошли до финала 7%. Распределённый финал проходит в двух городах – Тюмени и Новосибирске. В нем принимают участие ученики 8 — 11 классов из девяти регионов страны. После индивидуального предметного тура по математике и информатике им предстоит работать в командах – строить самостоятельную энергетическую сеть, способную произвести, накопить и выделить именно то количество энергии, которое требуется домам, заводам и другим объектам города.