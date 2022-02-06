Тюменский лыжник на Олимпиаде в Пекине завоевал серебряную медаль

13:58 06 февраля 2022
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Тюменский спортсмен Денис Спицов на Зимних играх в Пекине взял "серебро". 

"Одна из самых сложных гонок завершилась сегодня для Дениса серебряной медалью! На 1 минуту и 11 секунд он отстал от чемпиона Зимних Олимпийских игр Александра Большунова", - сообщает региональный департамент спорта.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что такой гонки мы не видели давно:

Такой гонки мы не видели давно. Драматично, сильно и такая развязка! Молодцы, ребята! Спасибо президенту Федерации лыжных гонок  России Елене Вяльбе, тренерам за подготовку команды к Олимпиаде! Тюменская область гордится вами.

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