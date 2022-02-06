Тюменский лыжник на Олимпиаде в Пекине завоевал серебряную медаль

Тюменский спортсмен Денис Спицов на Зимних играх в Пекине взял "серебро".

"Одна из самых сложных гонок завершилась сегодня для Дениса серебряной медалью! На 1 минуту и 11 секунд он отстал от чемпиона Зимних Олимпийских игр Александра Большунова", - сообщает региональный департамент спорта.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что такой гонки мы не видели давно: