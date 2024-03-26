Школьники-инженеры из Челябинска, Новосибирска, Петербурга и Москвы в Тюмени борются за победу в олимпиаде

В Тюмени и Новосибирске 26 марта стартовал финал профиля "Интеллектуальные энергетические системы" Национальной технологической олимпиады, за победу борются из Челябинска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы .

В течение четырех дней участникам предстоит решать задания по математике и информатике, разбирать интегральную инженерную задачу по управлению киберфизической системой и обеспечивать бесперебойную работу "энергетических сетей" на аппаратно-программных комплексах.

Победа и призовое место в НТО засчитывается как вступительные испытания в ряд вузов или как 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. В финал профиля прошли 55 школьников из более 450 подавших заявки. В Тюмень приехали 25 человек, остальные финалисты проходят испытания в Новосибирске.

Руководитель центра ТюмГУ "Новое движение" Татьяна Вешкурцева:

Несмотря на то, что финал профиля проходит в городах с разными часовыми поясами, все олимпиадные туры должны стартовать одновременно. Эта задача находится на особом контроле у организаторов – нам важно, чтобы участники находились в равных условиях. Кроме того, ребят ожидает инженерное командное состязание, в котором местонахождение не будет играть особой роли – у школьников появится общая биржа, а их работа будет происходить в режиме реального времени в общем чате.

Параллельно с финалом профиля ИЭС в Тюмени на базе "Острова детства" проходит учебно-научная школа с инженерным уклоном. Более 120 ребят погружаются в секреты ракетостроения на треке "Воздушно-инженерная школа", изучают жизнь на Северном полюсе в векторе занятий "Инженерные и строительные технологии для Арктики", а также напитываются знаниями в рамках профиля "Энергетические системы будущего". Обучение проводят специалисты из Тюмени, Москвы и Самары, а некоторые лекции для ребят организуют эксперты Национальной технологической олимпиады. Планируется, что по окончании школьники смогут запустить в небо сконструированную своими руками мини-ракету.

Организатором профиля "Интеллектуальные энергетические системы" является ТюмГУ совместно с разработчиками комплексов – компанией "Полюс-НТ" при поддержке ИЦ "Энерджинет". Преподаватели Тюменского госуниверситета стали разработчиками пакетов заданий по математике и информатике для предметного тура.

Ольга Панова