Всероссийская олимпиада терапевтических наук пройдет в Тюмени

С 18 по 19 апреля 2025 года пройдет третья Всероссийская олимпиада терапевтических наук. Принять участие могут студенты 4-6 курсов медицинских вузов, обучающиеся по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия". Заявки принимаются до 20:00 по московскому времени 1 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе вуза.

Олимпиада способствует углублению теоретических знаний, развитию клинического и творческого мышления, а также навыков практического применения знаний. Участники смогут проявить себя и в качестве докладчиков, представив индивидуальные решения задач, демонстрируя умение взаимодействовать с аудиторией и ориентироваться в тематике. Формат олимпиады включает викторины, игры и проектные сессии, которые помогают формировать как профессиональные, так и мягкие навыки, важные для врачей, - сообщила ответственный секретарь олимпиады, ординатор первого года по специальности "Терапия" Анастасия Сергеевна Коржавина.

Олимпиада будет состоять из трех конкурсных испытаний:

Интеллектуальный "Телеквиз", где команды будут участвовать в играх "Что? Где? Когда?", "Своя игра" и "Где логика?".

Решение кейс-задач, включающее постановку диагноза и разработку тактики ведения симуляционного пациента.

Решение актуальных проблем современной терапевтической службы, - сообщает Тюменская область сегодня.

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