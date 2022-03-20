Сертификаты в книжный магазин вручат юным победителям городской олимпиады в Ишиме

Школьники начальных классов Ишима примут участие в городской олимпиаде "Книга, я тебя знаю!", посвященной 140-летию Корнея Чуковского и детским писателям-юбилярам 2022 года. Она будет проходить с 26 марта по 3 апреля в рамках Недели детской и юношеской книги, которая проводится в России с 1943 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила сотрудник детской библиотеки Юлия Назарова.

"Наша задача – привить детям и подросткам любовь к чтению, показать, что благодаря книгам они смогут ответить на любой вопрос, научиться правильно и красиво разговаривать, формулировать свои мысли и стать думающими людьми, способными не только потреблять развлекательный интернет-контент, но и усваивать серьезную информацию, делиться ею с друзьями", - подчеркнула библиотекарь.

Для ребят подготовлено много интересного: мастер-классы, литературные викторины, мультсалоны и другие активности.

Кроме того, пройдут встречи с детскими писателями города: Ниной Башук, Михаилом Смолиным, Юлией Конащук. Писатели расскажут о своем творческом становлении и ответят на вопросы читателей.

Две модельные библиотеки Ишима в эти дни приглашают ребят на экскурсии. Им расскажут, чем библиотеки нового поколения отличаются от прежних, ознакомят с книжными новинками, покажут современную организацию пространства и предложат уютные уголки для отдыха с книгой в руке.

Также библиотекари уже подготовили мероприятия и выставки, посвященные культурному наследию народов России.

Программа Недели детской и юношеской книги будет размещена на официальном библиотечном сайте Ишима и в соцсетях.

Напомним, в 2021 году библиотеки города посетили 158 тыс. 590 детей, записано 21 тыс. 133 юных читателя из них новых - 7 тыс. 40. С начала 2022 года 31 тыс. 505 детей и подростков пришли в ишимские библиотеки, записано 7 тыс. 64, из них новых читателей - 452 человека.