Тюменцы взяли серебро и бронзу чемпионата России по биатлону

Уватский этап чемпионата России по биатлону завершился сегодня двумя гонками — сингл-микстом и смешанной эстафетой.

Одиночную эстафету выиграла команда Санкт-Петербурга, которую представляли Екатерина Юрлова и Алексей Слепов. Следом финишировала сборная ЯНАО в составе Ларисы Куклиной и Рустама Каюмова. На третьей строчке оказался тюменский дуэт — Ольга Шестерикова и Евгений Идинов, сообщает ЦСП.

В смешанной эстафете победу одержала сборная Красноярского края, серебро у команды Тюменской области, которую представили Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Илья Серков и Дмитрий Елхин. Бронзу завоевала югорская четверка.

Добавим, что масс-старты и эстафеты 4 х 7,5 км и 4 х 6 км чемпионата пройдут уже в Тюмени. Финальные состязания состоятся 1 и 2 апреля в "Жемчужине Сибири". А в эту пятницу, 31 марта, поклонники биатлона могут взять автографы у некоторых российских спортсменов в ТРЦ "Премьер".