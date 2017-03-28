Тюменцы смогут пообщаться с российскими биатлонистами

11:40 28 марта 2017
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В Тюмени встреча с российскими биатлонистами пройдет 31 марта в ТРЦ "Премьер".

Раздавать автографы и фотографироваться с поклонниками будут Евгений Гараничев, Алексей Волков, Дарья Виролайнен, Дмитрий Елхин, Петр Пащенко, а также члены паралимпийской сборной России — Станислав Чохлаев и Олег Колодийчук. Обещают организаторы встречи и небольшую пресс-конференцию — все желающие смогут задать спортсменам интересующие вопросы.

Встреча начнется в 18 часов на третьем этаже торгового центра.

Напомним, 25 марта в Увате стартовал чемпионат России по биатлону. Сегодня и завтра там пройдут индивидуальные гонки и смешанные эстафеты, после чего состязания переместятся в Тюмень. 1 и 2 апреля масс-старты и эстафеты 4 х 7,5 км и 4 х 6 км состоятся в "Жемчужине Сибири".

Теги: встреча , фотосессия , биатлон
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