В сноуборд-парке в Европейском пройдут первые соревнования

В Тюмени открытие сноуборд-парка и любительские соревнования по сноуборду на площади Европы состоятся в субботу, 28 января.

В парке для джиббинга установлены фигуры и для тех, кто увлекся сноубордом недавно, и для спортсменов со средним уровнем подготовки. Как сообщают в тюменском Союзе экстремальных видов спорта, здесь будут проходить бесплатные тренировки и региональные состязания.

Возведением площадки занимался Евгений Конышев, профессиональный сноубордист из Москвы, который спроектировал множество таких парков по всей России.

Фото: Союз экстремальных видов спорта / группа "Вконтакте"

На открытии сноуборд-парка за денежный приз за лучшие трюки на сноуборде посоревнуются местные спортсмены-любители. Организаторами мероприятия выступают Союз экстремальных видов спорта, "Брусника" и департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Начало мероприятия - в 12 часов, с 13:00 до 15:00 будут проходить соревнования, а затем смогут покататься все желающие.