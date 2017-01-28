В сноуборд-парке в Европейском пройдут первые соревнования

18:00 27 января 2017
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В Тюмени открытие сноуборд-парка и любительские соревнования по сноуборду на площади Европы состоятся в субботу, 28 января.

В парке для джиббинга установлены фигуры и для тех, кто увлекся сноубордом недавно, и для спортсменов со средним уровнем подготовки. Как сообщают в тюменском Союзе экстремальных видов спорта, здесь будут проходить бесплатные тренировки и региональные состязания. 

Возведением площадки занимался Евгений Конышев, профессиональный сноубордист из Москвы, который спроектировал множество таких парков по всей России.

Фото: Союз экстремальных видов спорта / группа "Вконтакте"

На открытии сноуборд-парка за денежный приз за лучшие трюки на сноуборде посоревнуются местные спортсмены-любители. Организаторами мероприятия выступают Союз экстремальных видов спорта, "Брусника" и департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

 Начало мероприятия - в 12 часов, с 13:00 до 15:00 будут проходить соревнования, а затем смогут покататься все желающие.

Теги: соревнования , Европейский , сноуборд , парк , открытие
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