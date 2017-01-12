В заречной части Тюмени строят сноуборд-парк

В Тюмени парк для джиббинга на сноуборде появится в микрорайоне "Европейский". Установленные там фигуры будут рассчитаны на новичков и спортсменов со средним уровнем подготовки.
Как рассказывают в тюменском Союзе экстремальных видов спорта, строительством парка занимается профессиональный сноубордист из Москвы Евгений Конышев, который спроектировал множество таких площадок по всей России.
Опробовать сноупарк тюменцы смогут уже в конце этого месяца.
Напомним, тренировочную площадку для паркура, скейтбординга и других видов спорта местные экстремалы открыли в Европейском в августе прошлого года.
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