В заречной части Тюмени строят сноуборд-парк

15:30 12 января 2017
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В Тюмени парк для  джиббинга на сноуборде появится в микрорайоне "Европейский". Установленные там фигуры будут рассчитаны на новичков и спортсменов со средним уровнем подготовки.

Как рассказывают в тюменском Союзе экстремальных видов спорта, строительством парка занимается профессиональный сноубордист из Москвы Евгений Конышев, который спроектировал множество таких площадок по всей России.

Опробовать сноупарк тюменцы смогут уже в конце этого месяца.

Напомним, тренировочную площадку для паркура, скейтбординга и других видов спорта местные экстремалы открыли в Европейском в августе прошлого года. 

Теги: экстремалы , строительство , сноубординг , парк
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