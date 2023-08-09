Ямал получит более 360 тысяч бюллетеней для голосования на выборах губернатора Тюменской области

Для Ямало-Ненецкого автономного округа изготовлено 360 434 избирательных бюллетеня для голосования на выборах губернатора Тюменской области, включая 12 995 бюллетеней для голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней. Все они переданы представителям "Росинкаса" для доставки в 13 территориальных избирательных комиссий Ямала, сообщает избирком ТО.



Передача тиража избирательных бюллетеней прошла 8 августа в АО "Тюменский Дом печати". При передаче присутствовали представители облизбиркома, АО "Тюменский Дом печати", представители СМИ, зарегистрированный кандидат на должность губернатора Тюменской области и представитель одного из региональных отделений политических партий.