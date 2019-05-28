Мостострой-11 создаст в Тюмени частный IT-парк

Первый частный IT-парк в Тюменской области собирается создать строительная компания "Мостострой-11". Презентация проекта прошла на дизайн-сессии Форума INNOWEEK-2019.

Компания планирует создать площадку, на которой разместятся инновационные компании и где для них будут созданы привлекательные условия, внедрены продвинутые интернет-технологии, связанные с особенностями среды и инфраструктурными особенностями.

Заместитель генерального директора по экономике "Мостострой-11" Наталья Бреус отметила: "Мы будем являться для резидентов еще и потребителями. У нас есть много идей в плане цифровизации компании и отрасли. Есть много практических зон, куда можно это применить".

Компания выступит инвестором, проект реализуют в ближайшие два года, сообщает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.