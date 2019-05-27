Тюменцы посмотрели на инновации сквозь VR

Итоговым мероприятием INNOWEEK-2019 стала практическая конференция по внедрению технологий виртуальной и дополненной реальности. Организатором мероприятия выступила AVRA Ассоциация - центр экспертизы по VR/AR и новейшим интерактивным технологиям в России и СНГ. Ассоциация объединяет ключевых участников отрасли: разработчиков, заказчиков, инвесторов, вендоров, вузы, агентства и государственные инициативы.

Эксперты конференции – топ-менеджеры корпораций и разработчики лучших российских решений поделились с участниками опытом внедрения технологических продуктов на примере российских и зарубежных компаний. Рассказали о применении AR/VR в корпоративном и дополнительном образовании и промышленности.

По словам Екатерины Ковалевой, вице-президента AVRA Ассоциации, в ближайшем будущем нас ждет значительное увеличение числа проектов, реализованных на основе этой технологии, а также на стыке технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта. Основными потребителями станут средние и крупные компании в телекоме, ритейле, банковской сфере, промышленности.

"В промышленном сегменте VR тренажеры являются одним из основных применений VR и составляют 20-35%. Среднему и малому бизнесу эти технологии вполне доступны. Важной составляющей в промышленных разработках является наличие трехмерной модели у заказчика", - считает Денис Захаркин, сооснователь "VR concept".

Статистика, основанная на практических кейсах, свидетельствует, что применение AR/VR-технологий позволяет до 50% сократить сроки и стоимость корпоративного обучения персонала, до 90% увеличить запоминаемость информации и моторных навыков, сделать более эффективным инструктаж по охране труда и промышленной безопасности, до 2-х раз ускорить время принятия решений при проектировании и строительстве, минимизировать риски возникновения аварий и простои на производстве.

"Иммерсивные технологии, к которым относятся и технологии дополненной и виртуальной реальности, позволяют сэкономить миллионы рублей на повторяемости операций, промышленных рисках, фонде заработной платы – это первое большое преимущество, второе – это стандартизация операций. Обучение с помощью AR/VR, за счет высокой вовлеченности, позволяет внедрить стандарты сложных процессов, в которых участвует большое количество людей. То, что ты прошел в VR, ты не забудешь никогда, и это очень ценно", - комментирует Татьяна Тангишева, Ex руководитель отдела развития персонала и корпоративной культуры компании "BIOCAD".

Эксперты продемонстрировали участникам конференции проверенные AR/VR-продукты по промышленности и корпоративному образованию и новейшие девайсы. Завершилась конференция оживленной дискуссией, в рамках которой спикеры ответили на многочисленные вопросы и дали индивидуальные рекомендации.