В INNOWEEK форума "СУП 2021" участвуют технологические стартапы из 12 стран

С 20 по 22 августа в Тюмени в девятый раз пройдет форум "Слет успешных предпринимателей" (СУП). Мероприятие проводится Тюменским региональным отделением "ОПОРА РОССИИ". В этом году СУП станет международным — ожидаются участники из 12 стран мира. Слет совместит в себе очное участие и онлайн-трансляцию.

СУП — уникальная площадка для коммуникации предпринимателей со всех регионов России и зарубежья. В этом году в форуме примут участие представители стран Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. Это стало возможным благодаря соглашению о развитии международного молодежного предпринимательства между "ОПОРА РОССИИ" и Федеральным агентством по делам молодежи.

Программа СУПа 2021 рассчитана на 3 дня. На форуме будут работать 5 площадок: международное предпринимательство, молодежное предпринимательство, креативные индустрии, цифровизация, а также — INNOWEEK — платформа, на которой собираются технологические и инновационные стартапы со всего мира.

Александра Самойлович, председатель комитета по инвестициям Тюменского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ", куратор INNOWEEK 2021:

Больше проектов в этом году связано с креативными индустриями. Думаю, это вызвано новыми реалиями пандемии. Увеличилось количество проектов, которые обеспечивают возможность не только удалённой работы, но и развлечения, организации онлайн-мероприятий.

В рамках INNOWEEK будет запущено одно из креативных нововведений СУПа 2021 — питчинг-сессия в формате TED-talk, где специалисты из разных отраслей поделятся секретами своих инновационных проектов. Среди тем образовательной площадки TED — психология инвестирования, креативное мышление и тренды будущего. Профессионалы также расскажут о том, как найти свою идею и поделятся с участниками техниками эффективного обучения.

На площадке INNOWEEK будут присутствовать более 100 частных инвесторов и 10 венчурных фондов. Это возможность для участников получить финансирование на развитие идей. Для проектов, которые будут интересны инвесторам, организаторы проведут тет-а-тет сессию. Параллельно в малом зале пройдет круглый стол по вопросам развития инвестиционной привлекательности для инновационных проектов на территории Тюменской области.

Участников СУПа ожидают тренинги и мастер-классы, выступления предпринимателей и множество знакомств. Пройдут деловые завтраки на темы международного и межрегионального сотрудничества малого и среднего предпринимательства, корпораций и власти, при участии Владимира Якушева – полномочного представителя Президента Российской Федерации в УРФО и Александра Моора – Губернатора Тюменской области и других глав субъектов РФ.

Эксперты слета расскажут о том, как привлечь инвестиции в проект и как защитить его от неправомерных действий заказчиков, подрядчиков и партнеров. В завершение будут затронуты варианты выхода на фондовый рынок.

Среди спикеров СУПа — Герман Гаврилов-основатель стартапа Roistat; Дмитрий Селихов- директор по развитию маркетплейса Tmall в России; Евгений Ларионов-руководитель Ассоциации менторов Школы Управления СКОЛКОВО, владелец ведущего в России агентства медийных исследований Ex Libris; Алексей Молчанов-основатель компаний Envybox и РУСКвант; Мария Балмфорт, генеральный директор ООО "Краудфандинг" и множество других предпринимателей с многолетним опытом.

В рамках СУПа будут приняты все необходимые меры по организации и реализации свободных от covid зон. Организаторы забоятся о безопасности участников, поэтому на форуме будет действовать режим covid-free. Это значит, что участники, спикеры и все гости форума должны быть вакцинированы или иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Развитие молодежного предпринимательства — одна из главных составляющих национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". За последние 10 лет Тюменское региональное отделение "ОПОРА РОССИИ" реализовало множество проектов в этом направлении, в том числе "Слёт успешных предпринимателей".

Эдуард Омаров, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ":

Для того чтобы предпринимательство эффективно развивалось, оно не должно быть зажато границами своей страны. Чем больше мы создадим межрегиональных и межгосударственных связей, тем сильнее будет экономика. Одна из главных задач форума СУП – налаживание горизонтальных связей между предпринимателями и бизнес-сообществами стран, которые мы пригласили на форум. Нам приятно, что Тюмень продолжает укреплять свои позиции не только как всероссийский, но и как международный центр молодежного предпринимательства.

СУП стал самой успешной площадкой в России по развитию молодежного предпринимательства. Ежегодно в форуме участвуют более 1000 предпринимателей со всех регионов РФ и представители более 10 стран мира, отмечают организаторы проекта.





Генеральный партнер форума — ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ). Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком.