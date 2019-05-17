В Тюмени пройдет III инновационный форум "Неделя инноваций Тюменской области - INNOWEEK-2019"

02:15 17 мая 2019
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Фото организаторов мероприятия

Увидеть лучшие инновационные стартапы страны, а также познакомиться с трендами развития инновационной сферы и опытом применения передовых технологий в бизнесе и государственном секторе, тюменцы смогут на III инновационном  форуме  INNOWEEK-2019,  который с 21 по 24 мая пройдет в Тюменском технопарке. Участие бесплатное. Регистрация на сайте.

Панельная дискуссия с участием федеральных экспертов

Центральным событием Форума станет панельная дискуссия с участием федеральных экспертов. В мероприятии примут участие представители Фонда "Сколково", Фонда содействиям инновациям, в Тюмень приедут руководители ведущих частных и государственных технопарков страны, инвесторы, предприниматели, представители органов власти.

Искусственный интеллект

Большое внимание в повестке форума предполагается уделить вопросам развития проектов на основе технологий  искусственного интеллекта. Тюменские предприниматели смогут узнать, в каких отраслях сегодня искусственный интеллект уже успешно работает, какие задачи можно решать с помощью технологий ИИ, и насколько реально использовать существующие разработки в жизни не только крупных предприятий, но и малых и средних компаний.

Битва стартапов

В рамках Форума Тюмень будет принимать лучшие инновационные стартапы России и ближнего зарубежья.  В Финал Битвы стартапов эксперты отобрали 50 проектов из Минска и  Красноярска, Казани, Перми, Новосибирска. Оценивать стартапы будут порядка 30 экспертов и инвесторов.

Виртуальная и дополненная реальность

Гости смогут посетить выставку технологических новинок в области дополненной, виртуальной и смешанной реальности, в том числе нашумевший MagicLeap. Продолжится день отраслевыми секциями, предметом обсуждения станут вопросы внедрения  VR/AR технологий в промышленном секторе, управлении персоналом, проектировании образовании и других сферах.

Теги: бизнес , инвестиции , форум , экономика
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