Тюменцы узнали о перспективах инвестиций в фондовый рынок

Портфель клиентов брокера ВТБ из Тюмени за 2024 год вырос примерно на 25%. И это несмотря на высокую ключевую ставку и популярность вкладов. О том, что ждет фондовый рынок и частных инвесторов в этом году рассказали эксперты банка на презентации инвестиционной стратегии в Тюменском технопарке.

По оценке аналитиков, рынок акций продолжает привлекать инвесторов.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Корнилов:

Акции – сложный инструмент для прогнозирования, поскольку на их динамику влияет множество факторов. В ближайшей перспективе для вложений привлекательными выглядят бумаги компаний потребительского сектора, в том числе продуктового ритейла, которые показывают устойчивую динамику на фоне высокого спроса. Перспективными также могут стать компании финансового сектора и экспортеры.

Эксперты брокера считают, что индекс Мосбиржи уже продемонстрировал значительный подъем в конце 2024 года. К концу 2025 года ожидается достижение отметки в 3500–3600 пунктов, а дивидендная доходность индекса – примерно 8%. Ключевая ставка к концу года может снизиться до 19%, курс доллара - около 100 рублей. Также аналитики отметили удачный момент для перехода в бумаги с фиксированной доходностью.

"Среднесрочные и долгосрочные ОФЗ не только позволяют зафиксировать текущую доходность, но и значительно выигрывают за счет роста их стоимости. Для инвестора двойная выгода: фиксированный высокий купон и потенциальный рост цены облигаций", — прокомментировал Алексей Корнилов.

Ключевыми драйверами рынка остаются уровень инфляции и ключевая ставка, наряду с геополитикой. Эксперты также считают, что сейчас интересно обратить внимание на замещающие облигации и инструменты, номинированные в юанях.