Wildberries начнет строительство первого логоцентра в Тюмени, но уже думает о втором

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) определилась с территорией для логистического центра в Тюменской области и в ближайшее время начнет его строительство. Проект будет будет реализован на территории индустриального парка "Московский". Площадь планируемого логоцентра превысит 100 тысяч квадратных метров, сообщили в информационном центре правительства.

Перспективы проекта на площадке Петербургского международного экономического форума обсудили основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Татьяна Ким:

Тюменская область является ключевым узлом на Транссибирской магистрали благодаря своему выгодному географическому и транспортному расположению. Строительство объекта в регионе станет не только важным звеном в логистической цепочке платформы, но и мощным стимулом для развития местного предпринимательства. С открытием склада покупатели смогут быстрее получать товары благодаря быстрой доставке, а местные продавцы получат дополнительную возможность для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику.

Александр Моор:

Создание в Тюменской области современного высокотехнологичного логистического центра компании РВБ — это еще одно подтверждение высокой инвестиционной привлекательности нашего региона. Центр расположится в индустриальном парке "Московский" недалеко от Тюмени. Для нас важно, что наши производители получат новые возможности для реализации своей продукции на одной из ведущих площадок интернет-торговли.

На брифинге по итогам первого делового дня на ПМЭФ Моор рассказал журналистам, что компания высоко оценивает перспективы развития Тюменской области: "Мы уже проговорили о том, что в следующую пятилетку у компании есть желание построить еще один логистический комплекс. Взяли задачу в работу, будем искать необходимый земельный участок, как раз в привязке к строительству Южного обхода".