Тюменская область в рейтинге состояния инвестклимата заняла 4 место

На ПМЭФ-2025 объявили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в этом году Тюменская область заняла четвертое место, в 2022 и 2023 году регион занимал третью строчку.

В первую тройку вошли Башкирия и Московская область (3 место), Нижегородская область и Татарстан (2 место), лидер рейтинга традиционный - Москва.

Губернатор Александр Моор:

Тюменская область – четвёртая в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. Только что его огласили на Петербургском международном экономическом форуме. Это высокая позиция, мы по-прежнему в числе лидеров по работе с инвесторами. Но конкуренция среди регионов очень высокая. Коллеги проделали большую работу, и это важное достижение в масштабах всей страны. Мы обязательно проанализируем результаты рейтинга. Есть над чем поработать.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата АСИ оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В фокусе рейтинга — выявление и устранение административных барьеров, с которыми сталкивается бизнес. Методология охватывает все стороны ведения бизнеса, которые прямо или косвенно зависят от качества работы региональных инвестиционных команд.