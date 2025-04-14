Футбольный манеж за 950 млн рублей планируют построить в Тюмени до конца 2028 года

Частный инвестор за счет собственных средств планирует построить на улице Одесской в Тюмени крытый футбольный манеж со спорткомлексом, объем инвестиций в основной капитал составит 950 млн рублей, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Инвестиционное агентство Тюменской области и компания "Софи-Лэнд. Футбольный манеж" заключили соглашение о сопровождении масштабного инвестпроекта, земельный участок компании предоставлен а аренду по решению президиума правительства Тюменской области без проведения торгов.

Ожидается, что общая площадь зданий составит 10 490 кв. м. Компания построит крытый футбольный манеж общей площадью 4 000 кв. м и двухэтажный спортивный комплекс общей площадью более 4 000 кв м. с залами для групповых тренировок (борьба, танцы, гимнастика, йога, силовые тренировки) и функциональной подготовки спортсменов.

Предусмотрено строительство универсального спортивного корпуса для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, а также помещений для временного проживания спортсменов.