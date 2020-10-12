"Фармасинтез" готов заплатить полмиллиона за перспективный стартап по фармацевтике и биобезопасности

12:22 12 октября 2020
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"Фармасинтез" выступит партнёром конкурса инновационных бизнес-проектов "Битва стартапов" (INNOWEEK-2020), организованного правительством Тюменской области при поддержке Агентства стратегических инициатив. Мероприятие состоится в конце октября в рамках форума "Инфотех".

Вице-президент по развитию бизнеса группы компаний "Фармасинтез" Беньямин Ковач заявил, что компания готова заплатить 500 тысяч рублей за лучший бизнес-проект в направлении "Фарма и биобезопасность":

"Мы активно подбираем стартапы и компании по всему миру, реализующие высокотехнологичные проекты, нацеленные на практический результат. В этом году в рамках конкурса инновационных бизнес-проектов мы запустили новый, отдельный трек "Фарма и биобезопасность", в котором выступаем отраслевым партнёром. Наша задача - не только поддержать имеющиеся инновационные проекты в фармотрасли, но и создать импульс к появлению новых в России".

Для участия в конкурсе нужно до 19 октября 2020 года подать заявку

Теги: инвестиции , Инфотех , медицина , производство
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