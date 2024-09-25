Тюменская компания на агровыставку в Югру везет масло в баллончиках

26 сентября в Ханты-Мансийске начнётся работа XII Межрегиональной выставки АПК в УрФО. На выставке будут продемонстрированы достижения агропромышленного комплекса регионов Уральского федерального округа, на стенде Тюменской области будет представлена продукция более чем 40 компаний. Помимо классических для нашей области направлений, тюменские компании представят и инновационные товары, сообщает ТПП ТО.

Так, например, компания "Тюменские аэрозоли", которая выпускает различную продукцию в баллончиках, в Югре продемонстрирует упакованные таким же образом растительные масла. Инновационная упаковка для масла позволяет максимально долго сохранить полезные свойства, и значительно расширить географию поставок.

Компания выступает не только производителем продукции, но и активно развивает новые площадки для продажи. Так новым направлением деятельности стал проект "Фермерский островок".

ООО "Тюменские аэрозоли" заключил соглашение с АО "Корпорацией МСП" и стал оператором "Фермерского островка" в Тюменской области.

Это уникальный проект, предоставляющий возможность сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции размещать свои товары в специальных "островках", расположенных как в торговых сетях, в том числе "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", так и в отдельно стоящих торговых объектах.

При этом фермерам не нужно выполнять условия ретейлеров для поставщиков.

Участие в выставке – отличная возможность для проведения деловых переговоров. В перспективе "Фермерские островки" станут новым каналом сбыта продукции для производителей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и Ямала.

Организаторы работы делегации товаропроизводителей региона: Департамент АПК ТО и Торгово-промышленная палата Тюменской области.