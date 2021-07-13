Тюмень за день: 13 июля

В Тюменской области выберут 72 новых повода полюбить ее еще сильнее

Онлайн-каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее" появится до конца 2021 года.

В Тюмени осужден мужчина, который убил пару и вложил ножи им в руки

12 марта 2020 года мужчина был задержан полицией и 13 марта по решению суда заключен под стражу.

Жители Тюменской области стали реже брать микрозаймы

Жители области стали меньше брать микрозаймы, их сумма снизилась на 20%.