Тюмень за день: 23 июня

Пересторонин отметил, что решение об уходе с должности поддержано вышестоящим руководством.

Как ранее сообщал поисковый отряд "Белая сова", 18 июня молодой человек ушел на рыбалку.

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