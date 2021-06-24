Тюмень за день: 23 июня

18:00 23 июня 2021
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В Тюменской области пропавшего рыбака нашли мертвым

Как ранее сообщал поисковый отряд "Белая сова", 18 июня молодой человек ушел на рыбалку.

Культурная афиша на июль: фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" и репертуарные спектакли

Июль порадует тюменцев обширной культурной программой: масштабный музыкальный фестиваль, постановки в ТБДТ и Театре кукол.

Сергей Пересторонин ушел с поста директора "ТюменьМедиа"

Пересторонин отметил, что решение об уходе с должности поддержано вышестоящим руководством.

Теги: Тюмень за день
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