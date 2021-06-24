Тюмень за день: 23 июня

В Тюменской области пропавшего рыбака нашли мертвым
Как ранее сообщал поисковый отряд "Белая сова", 18 июня молодой человек ушел на рыбалку.
Культурная афиша на июль: фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" и репертуарные спектакли
Июль порадует тюменцев обширной культурной программой: масштабный музыкальный фестиваль, постановки в ТБДТ и Театре кукол.
Сергей Пересторонин ушел с поста директора "ТюменьМедиа"
Пересторонин отметил, что решение об уходе с должности поддержано вышестоящим руководством.
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