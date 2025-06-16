Александр Гинцбург предположил о новой эпидемии у кошек

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о возможной новой эпидемии, связанной с массовым заражением кошек вирусом птичьего гриппа.

Особую опасность представляет штамм H5N1, который может мутировать и передаваться другим животным и людям. "Кошки могут стать "мостом" для передачи вируса людям", — отметила специалист по поведению домашних и экзотических животных Татьяна Шипилова.

Инкубационный период заболевания у кошек составляет от 1 до 3 дней, а основные симптомы включают кашель, чихание, выделения из носа, вялость и высокую температуру. В тяжелых случаях могут возникать неврологические симптомы и желудочно-кишечные проявления.

Шипилова подчеркивает, что болезнь развивается стремительно, и при первых симптомах необходимо срочно обратиться к ветеринару. Чтобы минимизировать риск заражения, владельцам кошек рекомендуется ограничить выгул, исключить сырое мясо птиц из рациона и регулярно дезинфицировать миски и игрушки, - сообщает АиФ-Тюмень.