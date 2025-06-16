Кто привлекает комаров больше, пояснил врач

Комары кусают не всех людей одинаково. Это зависит, в том числе, от химического состава крови, запаха. Одним из основных факторов, привлекающих комаров, является углекислый газ, который мы выдыхаем. Чем больше углекислого газа выделяется, тем более привлекательными мы становимся для этих насекомых. Кроме того, комары реагируют на запах пота, содержащий различные химические вещества, что также делает некоторых людей более привлекательными.

"Температура тела играет важную роль: комары охотнее кусают тех, у кого она выше. Люди с интенсивным дыханием и активной физической деятельностью привлекают комаров еще больше, так как выделяют больше углекислого газа и пахучих веществ. У каждого человека есть свой уникальный запах, который определяется генетическими и кожными факторами, а также микробиомом кожи — различными бактериями, живущими на поверхности", - рассказал врач-инфекционист Александра Росаткевич.

Цвет одежды также влияет на привлекательность: комары предпочитают темные оттенки, такие как черный и красный, по сравнению со светлыми, - сообщает АиФ-Тюмень.