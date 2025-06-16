Праздник #ТюменьсГосавтоинспекцией пройдет 28 июня на стадионе "Геолог"

Госавтоинспекция проведет мероприятие для тюменцев, оно посвящено безопасности дорожного движения.

Организаторами выступают Госавтоинспекция Тюменской области, Администрация г.Тюмени, футбольный клуб "Тюмень" и общество "Динамо".

Для жителей и гостей Тюмени будут работать выставки современных и ретро-автомобилей, патриотические площадки: выставки оружия, военной техники. Пройдут мастер-классы по силовым видам спорта, оказанию первой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции и представители автошкол проведут "Тотальный экзамен по ПДД" для детей и взрослых.

Парашютисты Тюменской региональной федерации парашютного спорта приземлятся на футбольное поле, вертолет "Ютейр" выполнит снижение над стадионом, пилот поприветствует зрителей.

В этот день пройдет футбольный матч за безопасность на дорогах с участием руководителей силовых ведомств Тюменской области, руководителей Администрации г.Тюмени, депутатов, руководителей организаций.

Начало в 13 часов, выброс парашютистов – в 14 час. 30 минут, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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